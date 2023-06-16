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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 17:30

ВЭБ.РФ запустит обучающую программу по туризму для управленческих команд из 200 городов

В сентябре стартует новая программа развития ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России для управленческих кадров из 200 российских городов. Основной акцент в обучении будет сделан на развитии индустрии гостеприимства и повышении привлекательности городов для туризма. В общей сложности обучение пройдут 1000 человек из 200 городов с наиболее высоким туристическим потенциалом.

«Есть города, где достаточно благоприятная городская среда, но они пока не готовы принимать туристов, потому что считают, что туристы – это скорее вызов. Наша задача – как раз с этими людьми отрабатывать, чтоб они поделились возможностями этой благоприятной среды, разделили эту радость с тем, кто посетит их город. Мы с сентября запускаем на базе школы управления «СКОЛКОВО» новую программу под патронатом Министра экономического развития Максима Решетникова. Мы будем её сопровождать всеми инструментами группы ВЭБ.РФ», – отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Образовательная программа рассчитана на 1 год и будет состоять из 5 модулей, которые посвящены внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий, а также управлению командой в условиях неопределенности.

В состав команды от каждого города будут включены 5 человек: представители муниципальных и региональных администраций, в том числе профильные специалисты по туризму.

«Как я уже отметила, помимо большой академической части, в первую очередь, наша программа нацелена на конкретный проектный результат. Я уверена, что программа, о которой мы сегодня говорим, принесет огромный вклад в развитие нашей страны, в повышение качество не только индустрии гостеприимства, но и каждого человека, каждой семьи. И это действительно почувствует каждый, кто решит исследовать красоту и разнообразие регионов России, потому что дома лучше», – сказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам программы для каждого города будет разработана модель городской экосистемы туризма, которая будет включать: проекты непосредственно в области развития индустрии гостеприимства; проекты, направленные на улучшение качества жизни и качества городской среды, а также на сопутствующее развитие социальной сферы;  карты распределения зон ответственности между участниками проектов; оптимальные модели обеспечения проектов финансовыми и кадровыми ресурсами.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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