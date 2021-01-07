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Мурманская область. Арктика (16+)07.01.21 08:30

«Вечер в Париже» - заполярных ценителей живого звука приглашает на праздничные концерты Мурманская областная филармония

7 и 8 января мурманчан и гостей города ждут в 16.00 и в 18.30 на программе «Вечер в Париже». Слушатели смогут насладиться романтической историей с песочной анимацией. Песни о любви в исполнении ансамбля «Лёгкие люди» и великолепная песочная анимация от московской гостьи Анны Ивановой позволят аудитории окунуться в атмосферу французской столицы.

10 января в 17.00 в филармонии пройдёт концерт «Цветы из Ниццы». В программе прозвучат серенады, над которыми не властно время, а также вокальная и инструментальная музыка русских и зарубежных композиторов и музыка кино. Камерную программу «Цветы из Ниццы» представит ансамбль «Серенада»: Людмила Лаврентьева (сопрано), Марина Письменская (альт) и Андрей Скороходов (гитара) исполнят романсы и инструментальные произведения Шуберта, Дворжака, Сати, Глинки и Дунаевского.

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