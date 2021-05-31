Вечер юмора в заполярной столице собрал аплодисменты

30 мая в Мурманске состоялись четвертьфинальные игры мурманской лиги КВН. На сцену областного Дворца культуры имени Кирова вышли 10 команд из Мурманска, области, а также представители Санкт-Петербурга. В качестве почетного члена жюри был приглашён участник команды Высшей лиги КВН «Русская дорога», Алексей Кривеня.

Сражение лучших региональных юмористов вызвало небывалый зрительский ажиотаж: билеты на игру были раскуплены задолго до её начала. КВНщики не подвели болельщиков, на протяжении всего вечера в зале гремели аплодисменты в адрес команд.

Что касается соревновательной части, то в следующий раунд прошли восемь команд. Полуфиналы запланированы на осень 2021 года.