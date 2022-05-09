Мурманская область. Арктика (16+)09.05.22 14:30
Вечером 9 мая в Мурманске прогремит артиллерийский салют
В рамках мероприятий, посвященных 77-летию со дня Великой Победы, вечером 9 мая в Мурманске прогремит артиллерийский салют.
В центре города организованы интерактивные, игровые и концертные площадки, проходят спортивные состязания, викторины. В 14 часов начался гала-концерт «Марш победителей».
В День Победы северяне также могут посетить фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и дизельную подводную лодку «Калуга»: корабли пришвартованы у причалов Мурманского морского вокзала (пр. Портовый,25). Экскурсии проходят до 17 часов.
Праздничный салют мурманчане и гости города увидят в 22.00, он будет запущен с площадки в районе Абрам-Мыс, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
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