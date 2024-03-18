Вечером снежной пятницы или утром дождливого понедельника можно собеседовать только топов

Чаще всего не доходит до собеседований без уважительных причин младший и линейный персонал. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов страны.

Руководящие работники, судя по отзывам рекрутеров, более дисциплинированы: средний процент неявки на собеседование среди них составляет 18%, среди линейного персонала не доходят до интервью без уважительных причин 3 из 10, среди младшего персонала — 4 из 10.

22% менеджеров по персоналу заявили, что при найме сотрудников на руководящие позиции на собеседование приходят все соискатели, в найме линейного персонала только 8% менеджеров отметили 100-процентную явку, а в найме младшего персонала — всего 3%.

Судя по ответам рекрутёров, вечером в пятницу или утром в понедельник, да ещё если обещают плохую погоду, можно назначать интервью только кандидатам на руководящие посты. 6 из 10 представителей компаний наблюдают зависимость явки на собеседование от погоды, каждый второй — от времени суток, еще 47% — от дня недели.

Три года назад, во время пандемии, соискатели выглядели более дисциплинированными в глазах рекрутёров: больший процент кандидатов доходил до собеседований.

Время проведения опроса: 7 февраля — 7 марта 2024 года.