«Вечная книга»: открывается выставка библейских сюжетов в работах учащихся в художественных отделениях ДШИ Кировска и Апатиты

10 февраля в главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «Вечная книга». Библейские сюжеты в работах учащихся в художественных отделениях детских школ искусств г. Кировска и г. Апатиты.

«Вечная Книга» - выставка, собранная из работ разных лет, объединенных одной темой - библейскими сюжетами. Библейский жанр - один из первых и основных в станковой живописи - появился с рождением картины в эпоху итальянского проторенессанса, и с тех пор остаётся одним из ведущих в изобразительном искусстве. Необходимо его изучение и для юных художников. Ветхо- и новозаветные сюжеты представленной экспозиции выполнены учащимися художественного отделения детских школ искусств городов Апатиты и Кировск.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, юные художники работали над самыми известными эпизодами библейской истории от сотворения мира и человека до Рождества Христова: грехопадением Адама и Евы, бегством из Содома и Гоморры, историей Самсона, разрушившего храм, обретением дочерью фараона новорожденного Моисея.

Отдельная линия экспозиции - сюжеты, связанные с историей явления человеку ангелов - гостеприимство Авраама и Лота, путешествие Товия с архангелом Рафаилом, Благовещение.

Выставка будет работать до 5 марта 2023 года.