Вечная память героям

18 июня Мурманск вспоминает самый страшный день войны в своей истории. В этот день 1942 года небо над прифронтовым городом стало чёрным. С самого утра фашисты бомбили город до тех пор, пока фактически не стерли его с лица земли. Десятки вражеских самолётов сбросили на Мурманск 12 тысяч авиабомб.

Сегодня в памятную для города дату депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации заполярной столицы Евгений Никора возложили цветы к мемориалу, посвященному стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

– 5 лет назад Совет депутатов Мурманска увековечил эту дату. В 2017 году был построен этот скромный, но очень душевный, щемящий мемориал, – рассказал Алексей Веллер. – Нашей сегодняшней жизнью мы обязаны своим героическим землякам, которые и жили, и работали под натиском врага, не отдали свой город. Те люди, которые ощущают себя мурманчанами, могут прийти сюда и отдать дань Памяти.

– За свою небольшую по человеческим меркам историю Мурманск пережил много испытаний. Великая Отечественная война – одна из самых страшных и в то же время ярких героических станиц в истории нашего города, – отметил Андрей Сысоев. – Это памятное место стало одним из самых знаковых для горожан. В Мурманске, пожалуй, столько много людей не приходили ни на одну стройплощадку: даже на начальных этапах возведения мемориального комплекса горожане неизменно проявляли интерес к его строительству. Люди шли сюда с особым чувством. Ведь о подвиге живших в военном Мурманске горожан говорили столько десятилетий.

– Здесь, на этом месте, возникает глубокое чувство осознания того, что разрушенный город, практически до основания стертый с лица земли не только выстоял, но и продолжал работать, вносить свою лепту в дело Победы, – отметил Евгений Никора. – Здесь особенно ощущаешь восхищение силой наших предков, тех людей, которые смогли заново отстроить город. Наше поколение и все последующие должны соответствовать подвигу наших предков.