Вечная слава: в Мончегорске передали государственные награды родственникам героев СВО

В администрации Мончегорска были переданы государственные награды родственникам участников специальной военной операции, погибшим при исполнении воинского долга.

Это событие стало символом глубокого уважения и признания мужества, отваги и самоотверженности наших земляков, отдавших свои жизни за Родину.

Награждённые герои: Зелинский Виталий Тадеушевич - мeдaль «За храбрость» II степени; Хорев Михаил Юлианович - медаль Суворова и Маньков Андрей Александрович - медаль Суворова.

Эти медали — не просто знаки отличия. Это безмолвное свидетельство их беспримерного мужества и высочайшей цены, заплаченной за мирное небо.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/544073/#&gid=1&pid=3