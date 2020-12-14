«Вечному огню» потребовалась профилактика

В связи с проведением планового ежемесячного техобслуживания на подиуме мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» будет отключено газогорелочное устройство «Вечный огонь» 14 декабря - с 9 до 11 часов.

Работы будут выполнены специалистами ОАО «Мурманоблгаз».