Мурманская область. Арктика (16+)12.11.20 09:00
«Вечному огню» потребовались профилактические работы
В Мурманске в связи с проведением планового ежемесячного техобслуживания, на подиуме мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», будет отключено газогорелочное устройство «Вечный огонь» 12 ноября - с 9 до 11 часов.
Работы будут выполнены специалистами ОАО «Мурманоблгаз».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
Анастасия
10.11.20 05:59
Милиции!!!! Полиция даже рядом не лежала
Комментарий к новости:Музей истории мурманской полиции обрёл постоянную прописку
Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков». Документальный фильм (12+)15:50«Причалы из стали». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)На государственную пенсию сегодня рассчитывает максимальное количество россиян, а на личные накопления — минимальное-PRO Валюту (16+)Рубль снижается из-за дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Увеличен срок на обновление сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП