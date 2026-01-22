Вечные темы: о порочности людей, о смысле жизни

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 18 февраля в 12.00 и 15.00 состоится литературно-поэтическая композиция Валерия Яременко по повести «Пиковая дама».

Заслуженный артист России, актёр Театра имени Моссовета, звезда мюзиклов и телевизионных шоу представит публике осмысление известного произведения Александра Сергеевича Пушкина. (12+)

Как отмечает vk.com/odkkirova, это история о порочности людей, о смысле жизни и путях достижения личных целей. Автор затронул глубокую философскую проблему: подлость и обман, на которые человека толкает алчность, приводят к неоправданным жертвам. Главная мысль повести – не все средства хороши при достижении своей цели, да и сама цель – разбогатеть любой ценой – сомнительна.

