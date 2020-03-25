Ведётся активная работа по подготовке поправок ко второму чтению закона о поддержке инвесторов в Арктике

Предложения Мурманской области по доработке законопроектов о государственной поддержке инвесторов в Арктике рассмотрели на рабочем совещании в региональном правительстве, которое провёл губернатор Андрей Чибис.

Законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ» был принят 12 марта Государственной Думой в первом чтении. Сейчас ведётся активная работа по подготовке поправок ко второму чтению.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул важность включения сформированных предложений от Мурманской области в законопроект об арктических льготах, что позволит содействовать развитию бизнеса и стимулировать реализацию новых инвестпроектов на территории субъекта.

Вице-губернатор Ольга Кузнецова рассказала о предложениях Мурманской области по поддержке предпринимателей, которые сгруппированы в ряд основных блоков. Так, одна из важных инициатив – снизить минимальный порог капитальных вложений для резидентов Арктической зоны России с 10 до 1 млн рублей. Также предлагается уменьшить с 30% до 7,6% ставку по отчислению страховых взносов и применять пониженный коэффициент при расчёте налога на добычу полезных ископаемых на поиски, разведку и разработку новых месторождений.

Кроме того, правительством Мурманской области прорабатывается вопрос о внесении в Налоговый кодекс России новой поправки об исключении из перечня видов топлива, облагаемых акцизом, мазута, применяемого в технологическом процессе промышленного производства.

«Знаю, что сейчас ведётся активная и кропотливая работа совместно с нашими коллегами из верхней и нижней палат парламента – Алексеем Веллером и Константином Долговым. Важно, чтобы предложения Мурманской области, направленные на поддержку наших промышленных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, были максимально отражены в законопроекте во втором чтении. Ключевая цель нашей совместной работы – повышение качества жизни людей на территории Арктической зоны», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.