В районе населённого пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д».

Министерство обороны Российской Федерации 17 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Активными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведётся поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

Отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населённых пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

Ударами авиации, огнём артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение.

В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица.

В районе населённого пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д».

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО «Химарс», 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы».

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