Ведётся работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на стабилизацию финансового положения рыбохозяйственных предприятий России

По поручению председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко в конце прошлой недели состоялось расширенное совещание, посвящённое проблематике рыбохозяйственного комплекса. В дискуссии приняли участие сенаторы, представители Минсельхоза, Росрыболовства, профильных министерств и ведомств, а также руководители регионов.

Как сообщает fish.gov.ru, открывая совещание, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что повестку регионов нужно продвигать на федеральный уровень: «Совместно с регионами вырабатываем действенные меры поддержки рыбной отрасли».

Руководитель Росрыболовства обозначил позицию ведомства по вопросам, требующим консолидированного решения. «Считаем, что вопросы, которые сегодня поднимаются, правильные. Росрыболовство активно работает и с ассоциациями, и субъектами. Мы – на стороне отрасли», – подчеркнул Илья Шестаков.

Во время совещания были затронуты ключевые темы отрасли, например, меры поддержки рыбопромышленных компаний. По поручению Президента РФ проработан вопрос о проведении аукционов по продаже квот, закреплённых исторически. Заключение Минсельхоза и Росрыболовства: нецелесообразно, это усилят финансовую нагрузку на рыбохозяйственные предприятия.

Предложение Минсельхоза и Росрыболовства: продлить действие инвестиционных квот на 5 лет (с 15 до 20 лет). Это позволит рыбопромышленникам реализовать и инвестиционные проекты, и квоты на вылов.

Общее мнение участников совещания: введение экспортных пошлин на всю рыбную продукцию нецелесообразно. Это негативно повлияет на развитие экспорта и экономику отрасли в целом.

Росрыболовством совместно с комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию готовится законопроект, определяющий порядок уточнения границ рыболовных участков и чёткие критерии участия их пользователей в программе искусственного воспроизводства. До нововведений границы РЛУ закрепляются по существующим правилам.

Росрыболовство и все отраслевое сообщество выступило против инициативы запрета эксплуатации судов старше 40 лет, а также подведомственных научно-исследовательских, учебных и аварийно-спасательных судов, которые находятся в технически пригодном состоянии и соответствуют правилам Российского морского регистра судоходства.

В настоящее время Росрыболовство совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает комплексный план обновления промыслового флота по всей стране за счёт строительства и модернизации судов.

Участники совещания поддержали мнение, что необходимо чётко определить механизм предоставления торговым площадкам информации о внебиржевых сделках с рыбной продукций.

Для защиты добросовестных аквакультурных хозяйств предложено: создать реестр недобросовестных участников по аналогии с другими отраслями экономики.

По итогам совещания участники договорились продолжить совместную работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленную на стабилизацию финансового положения рыбохозяйственных предприятий.

 

 

Фото: http://council.gov.ru/events/news/172953/?hl=%D0%AF%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%BD

