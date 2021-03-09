Ведомства заставили присмотреться к росту цен на товары и услуги

Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами конкретный перечень товаров и услуг, по которым они должны будут мониторить цены и в случае ускоренного их роста или рисков подорожания предлагать меры экономического реагирования, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, «за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными».

«Мониторингом и оценкой динамики цен займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования», - говорится в сообщении правительства.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», - отмечают в правительстве.

Согласно распоряжению, в ведении Минсельхоза будут продукты питания: мясопродукты, рыбопродукты масло и жиры, молоко и молочная продукция, включая сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, включая картофель, а также табачные изделия.

Росалкогольрегулирование назначено ответственным за цены на алкогольную продукцию.

За Минпромторгом закреплены непродовольственные товары: одежда и белье, трикотажные изделия, обувь, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары, галантерея, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, бумажно-беловые товары, телерадиотовары, персональные компьютеры, строительные материалы, средства связи (телефонный аппарат стационарный)

За Минздравом закреплены медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Минэнерго будет отвечать за цены на бензин (марок АИ-92 и АИ-95) и дизельное топливо (зимнее и летнее).

Минцифры будет ответственным за тарифы на услуги связи, Минстрой - за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения - за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки - за услуги высшего образования.

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке (при этом мониториться будет весь спектр отелей - от хостелов до пятизвездочных).

Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях культуры.