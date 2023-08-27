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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.23 14:00

Ведущие онкологи России провели в Мурманске Междисциплинарный симпозиум

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, VII Междисциплинарный симпозиум секции «Онкоскрининг в стоматологии» прошёл на борту ледокола «Ленин». В очном формате участие в мероприятии приняли около 70 стоматологов, онкологов, челюстно-лицевых хирургов Мурманской области.

Спикерами на конференции выступили академики РАН, профессора из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Томска, Ставрополя.

Возглавил представительную делегацию Андрей Каприн - профессор, академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России.

Андрей Дмитриевич рассказал о развитии онкологической службы в России, привёл статистику заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в сравнении с другими странами, динамику показателей заболеваемости.

«Онкологические заболевания - это не острая болезнь. Это хроническое заболевание. Чем раньше мы его выявляем и контролируем, тем люди живут дольше и качественнее», - подчеркнул Андрей Каприн.

На симпозиуме представлены доклады на темы: опухоли головы и шеи - точка междисциплинарного подхода, 3-D технологии и современные индивидуальные имплантаты в реконструктивно-пластической хирургии у больных с ЗНО челюстно-лицевой области, челюстно-лицевая имплантация и протезирование, возможности конусно-лучевой компьютерной томографии для онкоскрининга заболеваний верхнечелюстной пазухи, вопросы организации профилактики онкологических заболеваний органов и тканей головы и шеи на амбулаторном стоматологическом приёме.

«В структуре общей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляет около 20%. Важно, что обсуждение проходит в междисциплинарном формате, так как пациентов с заболеваниями в данной локализации ведут 9 врачей разной специализации. У нас в регионе хирургическое лечение опухолей головы и шеи врачи областного онкологического диспансера проводят с 1979 года. За последние два года отмечается увеличение количества выполненных оперативных вмешательств при образованиях вышеуказанной локализации с 282 в 2020-ом до 359 в 2022 году. Уверен, что те знания, которые сегодня получили наши специалисты, будут очень полезны, способствуют повышению профессионального уровня наших врачей и эффективности лечения пациентов», - отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Злокачественные новообразования головы и шеи представляет собой одну из сложнейших медико-социальных проблем современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируется свыше 600 тысяч новых случаев злокачественных опухолей этой локализации, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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