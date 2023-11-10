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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 15:15

Ведущие специалисты торгового порта приняли участие в нескольких концертах в городах Мурманской области

Более 64 тысяч жителей Кольского Заполярья стали участниками праздничных мероприятий, посвящённых Дню народного единства. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства, состоялись во всех муниципалитетах. Программа празднования включала в себя массовые народные гулянья, концерты, выставки, мастер-классы и спортивные соревнования. В Мурманске одним из центральных событий стал фестиваль национальных культур «Не хлебом едины» в сквере на улице Ленинградской. В нём приняли участие и представители Мурманского морского торгового порта. В составе народного самодеятельного коллектива ансамбля казачьей песни «Северная станица» выступили ведущий инженер-конструктор АО «ММТП» Оксана Фатыхова и ведущий экономист АО «ММТП» Татьяна Сивова.

«Мы приняли участие в нескольких концертах в Мурманске, Заозерске, Африканде, Коле, Видяево, которые были организованы региональным «Домом дружбы». На этих площадках были представители самых разных национальных культур, представленных в регионе. Прошли выставки традиционной одежды, ремёсел, кухни, различные мастер-классы. Наш коллектив рассказывал о проведении «вечёрок» - как надо водить хороводы, ручейки, подвижные игры. А клуб фланкировки «Эфес», где я являюсь одним из тренеров, проводил мастер-классы по крутке казачьей шашкой. Когда мы показывали наши номера во время концертов, люди были в восторге. Зрители вообще очень хорошо откликались на мастер-классы, участвовали в исполнении песен и танцев. Даже если они немного стеснялись сначала, то потом с позитивным зарядом включались в движение. Они словно обменивались энергией и эмоциями», - поделилась впечатлениями от выступления Оксана Фатыхова.

Она также рассказала, что череда праздничных выступлений ещё не закончена. В ближайшее время ансамбль казачьей песни «Северная станица» ждут в Кировске.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253733%2Fwall-149919532_3504

 

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