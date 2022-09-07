ВЭФ-2022: Елена Дягилева представит программы развития киноиндустрии в Мурманской области

С 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. В числе экспертов масштабного международного события – заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

На ВЭФ-2022 пройдёт серия панельных сессий, круглых столов, бизнес-диалогов и других мероприятий, посвященных отношениям России с различными странами мира, а также поиску наиболее эффективных решений для развития ключевых сфер в разных регионах страны. В рамках программы состоится форум креативного бизнеса, где Елена Дягилева представит программы развития киноиндустрии в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в рамках Форума креативного бизнеса запланировано более 10 деловых сессий, посвященных развитию креативных индустрий и социального сектора на Севере, а также обширная творческая программа.

Фото: https://gov-murman.ru