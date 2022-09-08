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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.22 12:30

ВЭФ-2022: практика развития киноиндустрии в Мурманской области отмечена в числе лучших в стране

Спикером сессии «Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологии» в рамках работы Восточного экономического форума – 2022 выступила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Практики внедрения программ поддержки креативных индустрий является одной из ключевых тем социокультурного развития северных регионов на ВЭФ-2022. В приветственной речи модератор сессии – генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов – отметил: «Когда мы говорим о развитии киноиндустрии в регионах, всегда в первую очередь вспоминаются Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область, где был снят «Левиафан», показавший, что на региональной натуре можно снимать такие фильмы».

Главной темой выступления вице-губернатора Елены Дягилевой стали программы, которые сегодня эффективно действуют в регионе: предоставление рибейтов российским кинокомпаниям и режиссёрам, работа Центра развития кинопроизводства Мурманской области, проведение локейшн-туров, а также грантовая поддержка инициатив молодых деятелей.

«Выстраивание эффективной взаимосвязи между общественностью, властью, фондами поддержки, особенно фондом культурных инициатив, позволили достичь высоких результатов в развитии киноиндустрии в Мурманской области. Мы видим не только чётко прослеживаемый финансовый результат инвестиций в креативную сферу, но и создание новых рабочих мест, активную работу со стороны местных предпринимателей и увеличение туристического потока», – подчеркнула Елена Дягилева.

За последние два года в Кольском Заполярье снято более 30 лент, бюджет конкурса грантов молодым кинодеятелям был увеличен до 2 млн рублей, порядка 60 организаций и индивидуальных предпринимателей участвуют в обеспечении съемок в Мурманской области – позитивную динамику и постоянно повышающийся интерес со стороны российских продюсеров обеспечивает комплекс мер, внедряемых при поддержке губернатора Мурманской области. Так, в начале выступления вице-губернатор поделилась с участниками и гостями сессии видеоотчётом последнего локейшн-тура, прошедшего в Мурманской области этим летом. В рамках визита представители российской киноиндустрии посетили самые колоритные уголки Кольского Заполярья, наметив локации, которые могут быть использованы в качестве съемочных площадок для создания различного рода картин.

«Мурманская область с её богатой историей, разнообразием ланшафта и климатических зон позволяет российским кинодеятелям реализовывать огромное количество идей: от создания исторических лент, посвящённых освоению Севера и Великой Отечественной войне, до фантастических и сказочных фильмов. Конструктивный диалог, который мы ведём с начинающими и опытными режиссёрами и продюсерами, локейшн-туры, обратная связь от работающих в области команд – всё это позволяет быстро реагировать на актуальные запросы и внедрять в регионе действительно эффективные программы», – поделилась вице-губернатор.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, позитивный опыт работы в Кольском Заполярье отметил и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, выступивший на сессии. Он поблагодарил правительство Мурманской области за внимание к развитию киноиндустрии в регионе и подчеркнул, съёмочный процесс, который проходил в регионе этим летом, потребовал бы гораздо больших усилий со стороны команды без выстроенной системы коммуникации и всесторонней поддержки со стороны региональных властей.

Также спикерами сессии «Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологии» на Форуме креативного бизнеса стали губернатор Ханты Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская, руководитель творческого объединения «Кындыкан» Маргарита Попова, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов, сооснователь фирмы «Мечталет» Виталий Тен и режиссер Петр Хики.

   

 

 

Фото: Красильников Станислав, фотохост-агентство ТАСС.

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