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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.22 11:30

ВЭФ-2022: вице-губернатор Елена Дягилева выступила экспертом питч-сессии проектов первого выпуска школ креативных индустрий

На полях VII Восточного экономического форума в столице Приморья социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум организовала работу Молодёжного мультимедийно-дискуссионного креативного кампуса «Душа России. Север». Одним из мероприятий, проводимых на этой площадке, стала презентация проектов первых выпускников школ креативных индустрий, отобранных Министерством культуры Российской Федерации. Модератором питч-сессии выступила заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, в числе экспертов – заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Кемерово, Калининград и Владивосток: представить свои концепции на ВЭФ-2022 приехали ребята из разных городов России. Не менее разнообразны были и идеи юных творческих деятелей. Так, Илья Екимов презентовал аудиовизуальную ДНК динозавров деревни Шестаково, София Крушина представила своё видение разработки фирменного стиля для городского фестиваля креативных индустрий», а Михаил Попов защищал анимационный проект «NOOB DESTROYER 52».

По результатам питч-сессии эксперты высоко оценили уровень представленных креативных проектов. Со всеми авторами прямо на площадке были заключены рамочные соглашения о дальнейшем сотрудничестве, в том числе с федеральным Минкультом. К реализации договорённостей выпускники школ креативных индустрий приступят сразу по возвращении домой.

Напомним, что в рамках национального проекта «Культура» школы креативных индустрий уже открыты в разных городах страны. В их образовательную программу входят звукорежиссура, анимация, дизайн, а также другие направления, которые бесплатно могут изучать ученики 5–11-х классов.

«Посмотрев на уровень работ, представленных на ВЭФ-2022, могу с уверенностью сказать – у ребят огромный потенциал и, что особенно важно, интерес к выбранному делу. Приложим все усилия, чтобы дать творческой молодёжи Мурманской области возможность также проявлять себя», – поделилась вице-губернатор Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, экспертами питч-сессии также выступили заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Тыва в Совете Федерации Дина Оюн, директор филиала РГИСИ в городе Кемерово Марина Межова, директор Департамента социального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов и заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

 

 

Фото: Фонд Росконгресс

 

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