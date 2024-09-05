ВЭФ-2024: якорным инвестором на СМП должно выступать государство - Алексей Лихачев

Сегодня во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) при участии Президента РФ Владимира Путина.

А вчера президент провёл совещание, посвящённое развитию энергетической и транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Как сообщает kremlin.ru, Владимир Путин заслушал доклады заместителя председателя Правительства – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока и по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий резидентов территорий опережающего развития.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Владимир Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% на весь срок действия программы.

«Мы уже продлили эти программы (дальневосточную и арктическую ипотеку) до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии об условиях такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку - сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых», - предложил президент в своём выступлении на пленарной сессии ВЭФ.

Он добавил, что в Приморском крае с прошлого года семьи, в которых рождается третий ребёнок, имеют право увеличенную выплату на погашение ипотеки - не 450 тысяч, а 1 млн рублей.

«Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн рублей нужно ввести для многодетных семей для всех дальневосточных регионов, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятое нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом», - подчеркнул Путин.

Напомним, до этого «Дальневосточная ипотека» предусматривала поддержку молодых семей, где возраст каждого из супругов не превышает 36 лет, молодых семей с одним родителем до 36 лет, имеющим ребёнка до 19 лет, участников программ «Дальневосточный гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов», сотрудников медицинских и образовательных организаций и работников ОПК. В ноябре пошлого года кабмин распространил действие программы на Арктическую зону, жителям её регионов стали доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья.

В рамках мероприятий Восточного экономического форума прозвучали и другие темы, затрагивающие интересы экономики Мурманской области.

Например, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что каботажные рейсы по СМП в 2024 году имеют 100% заполняемость, это направление востребовано среди грузоотправителей. По его словам, в рамках рейсов перевозится рыба в контейнерах и иные грузы.

Военно-морской атташе посольства Республики Индия в Российской Федерации Бриджиндер С. Содхи в ходе Восточного экономического форума-2024 заявил, что Индия может направить на Северный морской путь до 5 млн тонн грузов в год. «Индия заинтересована в развитии транспортных маршрутов в Арктике и в этой связи Индия развивает сотрудничество с Российской Федерацией», — сказал представитель посольства.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев считает, что якорным инвестором развития СМП должно быть государство. В России пока не пришли к общему мнению о том, по какой экономической модели следует развивать Северный морской путь в долгосрочной перспективе. Об этом в ходе Восточного экономического форума-2024 заявил глава госкорпорации «Росатом», который отвечает за развитие СМП.

«Финансовая нагрузка на Северный морской путь, если мы его строим только по коммерческим принципам рыночного привлечения средств, будет для грузоотправителей неподъемной (...) Экономическая и финансовая модель большого Севморпути пока недостаточно обсуждена. У нас нет пока консенсуса, как нам работать в 30-40-х годах, в первую очередь в интересах пользователей», — сказал глава «Росатома».

Он отметил, что не решён целый ряд вопросов с развитием транспортного флота ледового класса, потребность которого оценивается в 100 судов в течение десяти лет. Частные инвесторы не смогут самостоятельно, без помощи государства построить такое количество судов, уверен Алексей Лихачев. Он высказал убеждение, что якорным инвестором на СМП должно выступать государство.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/75029/photos/78146