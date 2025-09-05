ВЭФ-2025: круглогодичность и регулярность навигации по Северному морскому пути будет обеспечена в течение 10 лет - Екатерина Ляхова

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит юбилейный Х Восточный экономический форум. Это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Поэтому на дискуссионных площадках затрагиваются и вопросы, которые касаются настоящего и будущего нашего региона.

Круглогодичность и регулярность навигации по Северному морскому пути будет обеспечена в течение 10 лет. Об этом в ходе Восточного экономического форума-2025 сообщила директор по развитию бизнеса государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Екатерина Ляхова.

Как пишет portnews.ru, по её словам, к 2030 году на СМП будут работать 11 ледоколов, а с завершением строительства ледокола «Россия» будет осуществлен переход к караванной модели ледокольного сопровождения.

«Понятно, что в сегодняшних условиях, при сегодняшней ключевой ставке, при сегодняшнем CAPEX тариф на ледокольную проводку прогнозируемо будет расти», — сказала представитель госкорпорации.

При этом присутствовавший на сессии генеральный директор ООО «Управляющая компания Баимская» Георгий Фотин высказал мнение о необходимости снижения тарифов на ледокольную проводку, а также предоставления налоговых льгот инвесторам дальневосточных проектов.

