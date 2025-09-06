ВЭФ-2025: Минтранс России обозначил первоочередные задачи по развитию СМП

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит юбилейный Х Восточный экономический форум. Это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Поэтому на дискуссионных площадках затрагиваются и вопросы, которые касаются настоящего и будущего нашего региона.

В ходе дискуссий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) министр транспорта Андрей Никитин, что его ведомство сконцентрируется на решении комплекса первоочередных задач для развития Северного морского пути. В числе первых он назвал задачу возрождения транспортной науки — как фундаментальной, так и прикладной.

«Мы активно работаем над этим с Академией наук, Морской коллегией и «Росатомом». Следующие 20–30 лет важные открытия будут происходить вокруг транспортных проблем», — отметил глава Минтранса России.

Второй приоритет — подготовка кадров для Арктики. «Что бы мы ни планировали, руками это будут делать люди: инженеры, капитаны. В Морском университете Невельского уже готовят специалистов для атомного флота, — сказал Андрей Никитин. — Руководство отраслью через 20 лет выйдет из тех, кто сегодня учится в наших транспортных вузах».

Важной задачей является обеспечение безопасности на СМП и развитие современной аварийно-спасательной инфраструктуры. Ещё одним направлением работы станет реконструкция арктических аэродромов для улучшения мобильности людей в регионе. Особое внимание уделяется инновациям: беспилотным технологиям и цифровизации. «Россия стала одной из первых стран, внедривших беспилотные технологии в международное морское законодательство. Мы стали здесь пионерами, и сегодня все это работает. Уже сейчас такие суда действуют на Балтике и в портах», — отметил Андрей Никитин.

Как сообщает portnews.ru, министр отметил, что ключевым проектом станет Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа, разрабатываемая совместно с «Росатомом» и «РЖД». «Это задача, которую перед нами поставил президент и которую поставила сама жизнь. Мы не сможем дальше развивать транспорт как отдельные виды. Мы не сможем дальше существовать как министерство пяти советских министерств, нам нужно обеспечить мультимодальность. Мультимодальность обеспечивается за счёт цифровой логистики, — подчеркнул министр транспорта. — Это позволит сократить издержки бизнеса и конкурировать по времени прохода с Суэцким каналом».

Ещё одним серьёзным вызовом является развитие речного транспорта. Это работа, которая требует совместных решений с коллегами. «Нам необходимо трезво оценить потенциал, учитывая объективные климатические условия. В отличие от незамерзающих китайских рек, таких как Янцзы, российские водные пути значительную часть года скованы льдом», — сказал он. Пояснив, что это неизбежно усложняет создание эффективной модели, министр добавил, что данное обстоятельство не отменяет саму возможность развития, но указывает на необходимость учёта этих факторов при проектировании и поиска специализированных технических и логистических решений.