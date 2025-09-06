В Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампанийВ первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.09.25 15:00

ВЭФ-2025: Минтранс России обозначил первоочередные задачи по развитию СМП

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит юбилейный Х Восточный экономический форум. Это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Поэтому на дискуссионных площадках затрагиваются и вопросы, которые касаются настоящего и будущего нашего региона.

В ходе дискуссий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) министр транспорта Андрей Никитин, что его ведомство сконцентрируется на решении комплекса первоочередных задач для развития Северного морского пути. В числе первых он назвал задачу возрождения транспортной науки — как фундаментальной, так и прикладной.

«Мы активно работаем над этим с Академией наук, Морской коллегией и «Росатомом». Следующие 20–30 лет важные открытия будут происходить вокруг транспортных проблем», — отметил глава Минтранса России.

Второй приоритет — подготовка кадров для Арктики. «Что бы мы ни планировали, руками это будут делать люди: инженеры, капитаны. В Морском университете Невельского уже готовят специалистов для атомного флота, — сказал Андрей Никитин. — Руководство отраслью через 20 лет выйдет из тех, кто сегодня учится в наших транспортных вузах».

Важной задачей является обеспечение безопасности на СМП и развитие современной аварийно-спасательной инфраструктуры. Ещё одним направлением работы станет реконструкция арктических аэродромов для улучшения мобильности людей в регионе. Особое внимание уделяется инновациям: беспилотным технологиям и цифровизации. «Россия стала одной из первых стран, внедривших беспилотные технологии в международное морское законодательство. Мы стали здесь пионерами, и сегодня все это работает. Уже сейчас такие суда действуют на Балтике и в портах», — отметил Андрей Никитин.

Как сообщает portnews.ru, министр отметил, что ключевым проектом станет Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа, разрабатываемая совместно с «Росатомом» и «РЖД». «Это задача, которую перед нами поставил президент и которую поставила сама жизнь. Мы не сможем дальше развивать транспорт как отдельные виды. Мы не сможем дальше существовать как министерство пяти советских министерств, нам нужно обеспечить мультимодальность. Мультимодальность обеспечивается за счёт цифровой логистики, — подчеркнул министр транспорта. — Это позволит сократить издержки бизнеса и конкурировать по времени прохода с Суэцким каналом».

Ещё одним серьёзным вызовом является развитие речного транспорта. Это работа, которая требует совместных решений с коллегами. «Нам необходимо трезво оценить потенциал, учитывая объективные климатические условия. В отличие от незамерзающих китайских рек, таких как Янцзы, российские водные пути значительную часть года скованы льдом», — сказал он. Пояснив, что это неизбежно усложняет создание эффективной модели, министр добавил, что данное обстоятельство не отменяет саму возможность развития, но указывает на необходимость учёта этих факторов при проектировании и поиска специализированных технических и логистических решений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:55«Прощаться не будем». Художественный фильм (16+)01:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»