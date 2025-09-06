ВЭФ-2025: «Норильский никель» в ближайшие пять лет планирует увеличить грузоперевозки по СМП до 3 млн тонн

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит юбилейный Х Восточный экономический форум. Это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Поэтому на дискуссионных площадках затрагиваются и вопросы, которые касаются настоящего и будущего нашего региона.

В ходе дискуссий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) статс-секретарь - вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» Дмитрий Пристансков сказал, что ГМК «Норильский никель» в ближайшие пять лет планирует увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути до 3 млн тонн.

По его словам, в прошлом году компания усилила соглашение с «Росатомом» и Минвостокразвития, и в ближайшие пять лет планируется дальнейшее расширение мощностей и рост грузооборота по акватории СМП.

«У нас есть собственный флот класса Arc7. Для проводки флота и поддержания ледового канала в Енисее и Енисейском заливе компания привлекает к работе два ледокола — «Сибирь» и «Вайгач». Также у нас есть договоренность на следующий год: если после модернизации в эксплуатацию будет введён дизельный ледокол «Адмирал Макаров», использовать его или его аналог», — сказал Дмитрий Пристансков.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».