7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
ВЭФ-2025: Сергей Вахруков назвал недостаточным развитие транзитного потенциала СМП, а также его использования в интересах самой России

С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит юбилейный Х Восточный экономический форум. Это ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Поэтому на дискуссионных площадках затрагиваются и вопросы, которые касаются настоящего и будущего нашего региона.

При формировании системы управления Трансарктическим транспортным коридором не нужно копировать систему управления Северным морским путем (СМП), которая не отличается высокой эффективностью. Такое мнение в ходе Восточного экономического форума-2025 высказал начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики, заместитель председателя Морской коллегии Российской Федерации Сергей Вахруков.

Он отметил, что ввиду проблем, возникающих на традиционных маршрутах морской торговли (таких как маршрут через Суэцкий канал), можно было бы переключить их грузопоток на Трансарктический транспортный коридор.

Как пишет portnews.ru, по мнению Сергея Вархрукова, сделать это можно, лишь «когда мы изменим систему управления Трансарктическим транспортным коридором и не будем копировать ту, мягко говоря, не очень эффективную систему, которая сегодня используется при управлении Севморпутем как частью коридора, — пояснил Сергей Вахруков. — Это не значит, что Росатом имеет какие-то проблемы с точки зрения управления, просто у нас потерян ряд серьёзных компетенций, которые характеризуют привлекательность транспортных коридоров, в частности Суэцкого и Панамского каналов».

По словам начальника Управления, речь идёт о компетенциях в сфере безопасности и стабильности навигации. Также необходимо развивать портовую инфраструктуру Арктики и речную логистику для вывоза грузов из внутренних районов к Трансарктическому коридору.

Сергей Вахруков назвал недостаточным развитие транзитного потенциала СМП, а также его использования в интересах самой России.

 

 

Фото: https://vk.com/forumvostok?z=photo-211047666_457240205%2F0bf7b3f8811d107b0a

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
