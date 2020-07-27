Вехи истории Мурманского порта: навстречу 105-летию. Первые причалы ММТП

Июль – месяц, насыщенный важными событиям в истории Мурманского морского торгового порта. 2 июля 1915 года на Варничном мысу был установлен первый геодезический знак, который стал отправной точкой строительства порта. А уже в конце месяца были готовы две временные пристани: одна — ряжевая, длиной 54 метра и другая — плавучая (на плотах), позволявшие принимать сразу два парохода и выгружать до 25 тысяч пудов груза в сутки. Высокие темпы строительства связаны с тем, что от Мурманского порта зависели поставки союзников по антигерманской коалиции.

Еще не были достроены и эти причалы, а из-за границы стали приходить пароходы с оборудованием, оружием и боеприпасами. 1 сентября к пристани пришвартовался первый пароход «Drott», доставивший из Нью-Йорка железнодорожные рельсы и стрелки. Этот день - 1 сентября 1915 года - и считают днем рождения Мурманского порта.

В сентябре в порт доставили плавучий кран и три землечерпалки, что позволило приступить к строительству двух капитальных причалов. К концу навигации 1915 года уже было разгружено семь иностранных и четыре отечественных судна.

Порт стал отправной точкой для рождения Мурманска: укрепившись на морских причалах, город, постепенно разрастаясь, уверенно шагнул вглубь сопок. В декабре 1915 года началось возведение бараков и жилого дома для администрации будущего порта. Появились столовая, баня, больница, склады, портовые производственные здания. Следует отметить, что в различных документах в это время порт и поселение называли «Семеновской бухтой», «Семеновским урочищем», просто «Семеново» и уже затем — «Мурман». Тогда здесь проживало около 7,5 тысячи человек.