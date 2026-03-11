Век истории: Мурманский областной краеведческий музей запускает тематическую рубрику к 100-летию

В этом году Мурманский областной краеведческий музей и вся музейная отрасль региона отмечают вековой юбилей — 100 лет со дня основания.

К круглой дате команда музея запускает новую рубрику «Век музея». В ней сотрудники расскажут о своих фондах и уникальных экспонатах. Всего на странице музея во «ВКонтакте» выйдет 100 постов — ровно по числу лет.

Как сообщает vk.com/murmanculture, первая история познакомит посетителей с экспонатом, который хранится в музее дольше всех. И это вовсе не древние археологические находки, а два трогательных чучела медвежат. Именно они сегодня встречают посетителей в зале обновленной экспозиции.

Маленькие хищники поселились в музее ещё в 1928 году. Больше об их истории и о том, как они попали в коллекцию, читайте в первом посте рубрики: vk.com/wall-91580302_26722

Чтобы не пропустить рассказы о других уникальных экспонатах — следите за рубрикой «Век музея» в группе соцсети: vk.com/mokm51

Напомним, краеведческий музей открылся в марте прошлого года после масштабной реконструкции в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». За это время здесь побывали уже более 150000 человек.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286544%2Fwall-139605315_32208