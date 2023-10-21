Вектор на развитие инфраструктуры программы «Гектар Арктики»

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой 18 октября состоялось заседание межведомственной рабочей группы по реализации программы «Гектар Арктики» в Мурманской области. В заседании участвовали руководители профильных министерств и представители администраций Кольского района.

Рабочей группой проанализированы вопросы обеспечения агломераций «Гектара Арктики» объектами инфраструктуры: дорогами и электричеством. А также источников для финансирования этих работ.

Центральной темой обсуждения членов рабочей группы стало развитие агломераций участников программы путём совместного освоения гражданами территорий и создания некоммерческих объединений участниками программы.

Такие объединения граждан позволят упростить участникам программы решение многих вопросов по освоению земельных участков, например: обустройство дорог и съездов, вывоз мусора, консолидированное подключение к электрическим сетям, эксплуатация и ремонт общего имущества, охрана, вывоз мусора и многие другие.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, по итогам заседания вице-губернатором Ольгой Кузнецовой был сформулирован ряд поручений для направления предложения по субсидированию некоммерческих объединений участников программы «Гектар Арктики» для возмещения затрат на подключение к электрическим сетям и по проведению ряда организационно-информационных мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru