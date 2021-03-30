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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.21 13:00

Вектор оттока населения из Заполярья невозможно изменить в один момент - вице-губернатор Владислав Сандурский

Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский встретился со студентами, получающими профильные специальности в МГТУ.

«Я сам стал инициатором встречи и приложил все усилия, чтобы заинтересовать студентов – наших потенциальных сотрудников – принять участие в строительстве объектов. Сейчас большой акцент делается на развитии жилищного строительства и в части многоквартирных домов, и в части индивидуальных коттеджей. Мы стараемся привлечь молодёжь, которая может помочь нам и приобрести бесценный опыт для своего профессионального роста. Нам нужны бойкие, молодые и самое главное – грамотные специалисты, которых воспитывает наш вуз», – отметил Владислав Сандурский.

Напомним, 2021 году в Мурманской области будет вестись строительство, реконструкция и капитальный ремонт 107 объектов, кроме того, пройдут ремонты 236 многоквартирных домов.

Студенты не упустили возможность пообщаться с вице-губернатором: их интересовало, как пройти производственную практику в подведомственных региональному Минстрою учреждениях, а также возможность дальнейшего устройства на работу. Участники быстро перешли к обсуждению будущего Мурманской области и трудностей, которые мешают возродить на Кольском полуострове масштабную стройку. Владислав Сандурский ответил на каждый вопрос, подчеркнув, что вектор оттока населения из Заполярья невозможно изменить в один момент, но правительство региона ведёт в этом направлении серьёзную и многоплановую работу, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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