Величина нового прожиточного минимума больше и действовать будет дольше

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021 год в размере 11653 рубля. Об этом говорится в официальном сообщении правительства РФ.

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11653 рубля, для трудоспособного населения - 12702 рубля, для детей - 11303 рубля, для пенсионеров - 10022 рубля», - уточняется в сообщении.

Кроме того, прожиточный минимум в 2021 году установлен на год, а не на квартал.

Напомним, с 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году». В результате размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12792 рубля (ранее - 12130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11653 рубля (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.