Великая Китайская стена, Пекин и Шанхай — самые интересные россиянам достопримечательности Поднебесной

Вступил в силу безвизовый режим для наших соотечественников в Китае. 2 из 3 экономически активных россиян хотели бы посетить КНР. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 граждан из всех округов страны.

68% россиян мечтают совершить путешествие в Китай. Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин (69 и 67% соответственно). Молодёжи до 35 лет желающих больше, чем среди тех, кто старше (70%). Среди респондентов с заработком до 50 тысяч рублей в месяц о желании поехать заявили 58% респондентов, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, — 76%.

Среднестатистический россиянин готов потратить за неделю поездки 115000 рублей на одного человека, мужчины — несколько больше, чем женщины (116 и 113 тысяч рублей соответственно). Молодёжь до 35 лет — больше тех, кто старше (122 тысячи рублей). Закономерно, что бюджет путешествия выше у тех, кто зарабатывает больше: 108 тысяч рублей — у россиян с зарплатой до 50 тысяч в месяц и 124 тысячи — у зарабатывающих от 100 тысяч в месяц.

Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотел бы посетить 31% опрошенных. На втором месте — столица страны Пекин (16%), на третьем — Шанхай (8%). В топ-5 также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь. Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях: россиянки значительно мечтают увидеть Великую Китайскую стену (35% против 26% мужчин), в то время как мужчины чаще называли Пекин (20% против 13% женщин) и Шанхай (10% против 7% женщин).

Среди россиян, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (86%) осталось довольно поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения. На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню.

Время проведения опроса: 4—15 сентября 2025 года.

