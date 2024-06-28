«Великий северный поход» отправляется в Никель

29 июня на площадках историко-краеведческого музея Печенгского округа пройдёт форум «Единство малых», организованный в рамках проекта «Сила в единстве».

В форуме примут участие представители более 20 музеев с малой штатной численностью из различных регионов нашей страны: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Челябинская, Новгородская, Тульская, Мурманская, Тамбовская области, Карелия, Хакасия, Камчатский край, Ставрополье.

Как сообщает vk.com/murmanculture, гостей форума ждёт увлекательная программа: дискуссия, практико-ориентированый модуль, презентации музеев, практикумы, тренинг, экскурсии и мастер классы.

Мурманский областной краеведческий музей совместно с АНО «Притяжение Арктики» представит выставку о покорении Арктики и VR-зону к ней. Гарнитуры виртуальной реальности позволят увидеть панорамы интересных мест Мурманской области, связанных с покорением Арктики, с высоты птичьего полёта. Выставка и VR-зона будут доступны бесплатно.

Мероприятия будут проходить 29 июня с 13.00 до 15.00 перед зданием историко-краеведческого музея Печенгского округа (ул. Печенгская, 1а).

Проект «Великий северный поход» реализуется при грантовой поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279495%2Falbum-139605315_00%2Frev