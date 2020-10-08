Великолепная 20-ка – в Мурманской области определены победители губернаторского стартапа
По итогам заседания комиссии по государственной поддержке предпринимательских инициатив было принято решение признать победителями следующих участников:
1. Карева Анастасия Александровна (Медиашкола «Академия телевидения»);
2. Власенкова Диана Игоревна (Швейная мастерская «Тормашки»);
3. ИП Ефремова Светлана Валерьевна (Радость здоровья семьи);
4. ИП Никонов Станислав Юрьевич (Мастерская сложных пазлов);
5. Лескова Маргарита Александровна («Медведица»-шоколад с северной душой);
6. ИП Григорьев Павел Вячеславович (Цех копчения и переработки дикой Кольской рыбной продукции);
7. ИП Шабан Абдалрахман Ашраф Абуальфатах (Детский аквацентр «ABDO SWIMMING»);
8. Долгачёва Валерия Дмитриевна (Школа-студия английского языка и дополнительного образования «SMART START»);
9. ООО «РАЗВИТИЕ» (Образовательно-досуговый центр);
10. Кузнецова Регина Сергеевна (Организация отдыха за городом «ДАЧА 51»);
11. Кондаурова Валерия Юрьевна (Изготовление пицц и рыбной кулинарии);
12. ИП Афанасьев Сергей Владимирович (Школа программирования «КодКласс»);
13. Марченко Дмитрий Владимирович (Столярная мастерская «МАССИВ»);
14. ООО «Александрия» (Улучшение качества и доступности медицинской помощи в Ловозерском районе);
15. Ватолин Дмитрий Эдуардович (Изготовление шестерней и станков с ЧПУ);
16. ИП Мёдов Ярослав Валерьевич («Цитрус»);
17. ИП Рожков Андрей Валентинович (Модернизация цеха по производству корпусной мебели «Твой мебельщик»);
18. ИП Александров Сергей Анатольевич («Здоровое время»);
19. Косинов Сергей Николаевич (доставка продуктов питания);
20. ООО «ЖЕЛЕЗНЫЙ СЕВЕР» (Открытие новых фитнес-площадок в спортивном клубе Muscle Store).