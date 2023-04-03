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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 15:00

Великолепная пятерка – представители АО «ММТП» приняли участие в Мурманском лыжном марафоне

Пять представителей Мурманского морского торгового порта приняли участие в 49-ом Мурманском лыжном марафоне в рамках 88-го традиционного международного Праздника Севера. За команду АО «ММТП» выступили: докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Сергей Козлов, диспетчер грузового района №1 Алексей Креханов, диспетчер грузового района №1 Вячеслав Медведев, руководитель железнодорожного участка Вячеслав Крутиков, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 2 грузового района №2 Андрей Лисов, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Вадим Смовдер.

Для Вячеслава Крутикова это был уже десятый мурманский марафон. Причём, как и в предыдущие годы, он выступал и в первый, и во второй дни, пройдя по 25 километров классическим и свободным стилем.

«В первый день была очень непостоянная погода – снегопад, ветер, а во второй светило солнце, так что можно было просто наслаждаться атмосферой спортивного праздника. Удовольствие получили на триста процентов!», - рассказал Вячеслав Крутиков.

Алексей Креханов первый раз прошёл марафонскую дистанцию в 25 километров в прошлом году. Тот опыт оказался вдохновляющим, и в этом году он вновь успешно выступил в мурманской Долине Уюта.

«Впечатления – наилучшие! Немного был тяжеловатый снег на дистанции, но это тоже часть марафона. Планирую, что в следующем году вновь выйду на трассу!», - сказал Алексей Креханов.

А диспетчер грузового района №1 АО «ММТП», кандидат в мастера спорта РФ, воспитанник мурманской школы биатлона Вячеслав Медведев и вовсе вышел на марафонскую трассу в день своего рождения. Он отметил его успешным выступлением на 25-километровой дистанции свободным стилем.

«В этом году было чуть потяжелее, чем в прошлом из-за погоды - ветра, снега, но все наши спортсмены успешно прошли трассу!», - сказал Вячеслав Медведев.

Вячеслав отметил, что большое значение в успешном выступлении портовиков на марафоне имеет поддержка со стороны предприятия. АО «Мурманский морской торговый порт» не только оказывает содействие при оформлении участия представителей предприятия в гонках, но, прежде всего, создает условия для круглогодичных тренировок, в том числе, в Долине Уюта.

«Благодаря нашему предприятию, мы можем регулярно заниматься в Долине Уюта. И всё больше портовиков пользуются этой возможностью, причём приходят вместе с семьями, - активно занимаются и зимой, и летом. В перспективе мы даже планируем выставить команду АО «ММТП» на первенстве Мурманска по лыжным гонкам в эстафете!», - рассказал Вячеслав Медведев.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251284%2Fwall-149919532_3075

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