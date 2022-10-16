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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.22 13:00

Великолепная семёрка Мурманской лиги КВН определилась после упорной борьбы

Вчера на сцене Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся полуфинал Мурманской лиги КВН. На сцену вышли 10 команд из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Первая после летнего перерыва игра вызвала небывалый зрительский ажиотаж: билеты были раскуплены задолго до полуфинала. Яркие выступления и искрометные шутки традиционно срывали овации публики. Все команды показали свои сильные стороны, поэтому перед жюри стояла непростая задача.

По итогам двух конкурсов и по решению редакторской группы финалистами стали семь команд: «Разные люди», «Эффект Доплера», «Я так больше НеМАГУ», «Шпроты», «Спасатели бывают разные», «Сборная Заозерска» и гости из Санкт-Петербурга «Великим быть». За главный приз Мурманской лиги КВН они поборются в первой декаде декабря.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23516&page=1

 

 

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