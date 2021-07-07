Великолепная троица мурманских 100-балльников

Cегодня руководители Мурманска встретились с тремя выпускниками мурманских учебных заведений, которые набрали максимальные 100 баллов при сдаче ЕГЭ 2021. Это Артём Кузнецов, выпускник СОШ №36, он набрал сто баллов по физике, Илья Твердун, ученик СОШ №49 – сто баллов по литературе и Екатерина Исаева, ученица гимназии №7, так же набравшая сто баллов по литературе.

Во время торжественно мероприятия было отмечено, что эти ребята проделали непростую работу и добились успеха. Несмотря на сложности в образовательном процессе, которые возникают сегодня из-за эпидемиологической обстановки, они всё равно смогли хорошо подготовиться и получить высший балл. Радует факт, что 100-балльники по ЕГЭ у нас в Мурманске выпускаются ежегодно. Это говорит о том, что качество нашего образования весьма высокое.

– Меня переполняет чувство гордости за то, что наши мурманские выпускники демонстрируют столь высокий уровень знаний, – сказал Евгений Никора. – Их способность упорно трудиться – это залог успешного будущего как для них самих, так и для Заполярья. Мы постараемся создать максимально комфортные и перспективные условия, чтобы такая талантливая молодежь после обучения в вузах возвращалась на родные земли. Мы уже работаем над этим. Умные специалисты нужны всегда.

Всего по результатам ЕГЭ на сегодняшний день девять выпускников города Мурманска получили 100 баллов. Выпускница гимназии № 8 Беляк Дарья получила 100 баллов сразу по двум предметам – по русскому языку и по английскому языку.

В прошлом году на 100 баллов единый государственный экзамен сдали 14 выпускников мурманских учебных заведений.