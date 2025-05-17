«Великолепное барокко»: флейтисты приглашают в мир музыки

19 мая в концертном зале Мурманской областной филармонии состоится концерт участников творческой школы для юных исполнителей на флейте проекта «Северный ветер».

Как сообщает vk.com/murmansound_ru, в преддверии концерта Детская музыкальная школа №5 проводит в рамках школы серию практических и теоретических мастер-классов от Юлии Гараниковой - преподавателя Санкт-Петербургской детской музыкальной школы №11, лауреата международных конкурсов для учащихся музыкальных школ города и области и учащихся школы педпрактики Мурманского колледжа искусств. Тема 2025 года — «Великолепное барокко».

В концерте на сцене филармонии выступят лучшие студенты проекта, их преподаватели, а также Юлия Гараникова (флейта) в творческом дуэте со Светланой Хохловой (орган). Будут исполнены произведения Георга Филиппа Телемана.

Начало в 17.00. Вход на концерт свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmansound_ru?z=photo-134105031_457247439%2Fd8ece85f5b0a992523