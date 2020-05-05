Великовозрастный сын украл у матери золотые украшения

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску обратилась с заявлением жительница района Росляково. У 50-летней женщины, по её словам, из квартиры пропали ювелирные украшения: кольца, цепочка и серьги на сумму 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками был задержан подозреваемый в краже. Им оказался сын потерпевшей. Ранее судимый 29-летний мурманчанин признался в содеянном. Мужчина рассказал, что в течение нескольких дней выносил украшения из квартиры матери и сдавал их в ломбард. Деньги тратил на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальной санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.