«Велобайк» и правительство региона сделали подарок северянам ко Дню основания Мурманской области – час бесплатного проката

Сегодня, 28 мая, в День основания Мурманской области, сеть проката «Велобайк» – совместный проект правительства региона и банка «ВТБ» – подготовила для жителей и гостей столицы Кольского Заполярья приятный подарок.

С 12.00 время бесплатного проката велосипедов будет увеличено с 30 до 60 минут для всех пользователей, как новых, так и тех, у кого уже приобретен абонемент на поездки.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, акция продлится три дня и завершится в воскресенье, 30 мая, в 23 часа.

Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству банка «ВТБ», компании «Велобайк» и регионального ММинистерства градостроительства и благоустройства.

«Мы видим, что проект по прокату велосипедов в Мурманске, запущенный нами в прошлом году вместе с банком «ВТБ», крайне востребован. В наших планах развитие географии точек проката и необходимой велоинфраструктуры в городе. Я благодарю руководство компании «Велобайк» за этот подарок ко Дню основания Мурманской области и уверена, что наши жители и гости по достоинству его оценят», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.