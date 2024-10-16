«Венера советская»: готовится к открытию выставка из собрания Государственного Русского музея

В Мурманском областном художественном музее готовится к открытию выставка «Венера советская» из собрания Государственного Русского музея.

Как пишет vk.com/murmanculture, в названии выставки «Венера советская» равно важны оба слова. С одной стороны - «богиня любви и красоты», с другой - советский период нашей истории от Октябрьской революции до 1991 года.

Содержание выставки раскрывает в широком смысле образ женщины в разные временные периоды советского искусства, в различных стилевых направлениях и символичность художественного восприятия мастеров.

В экспозиции будет представлено 58 произведений живописи и скульптуры. Для гостей откроются произведения, воплощающие различные аспекты женского начала, подчас противоположные.

Выставка будет работать в Культурно-выставочном центре Русского музея с 18 октября по 22 декабря.

Первый час работы выставки - вход свободный. (18+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280900%2Falbum-139605315_00%2Frev