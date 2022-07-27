«Вепрь» в Кронштадте! АПЛ Северного флота успешно завершила межфлотский переход из Баренцева моря в акваторию Финского залива

В акваторию Кронштадтского рейда вошел последний корабль - участник Главного военно-морского парада – многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Вепрь». Её экипаж успешно завершил межфлотский переход из Баренцева моря в акваторию Финского залива и в ближайшее время займёт свое место в строю кораблей-участников статического показа на рейде города Кронштадта.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, несколькими днями ранее в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде прибыл отряд кораблей Северного флота – фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» и большой десантный корабль «Иван Грен».

Экипажи всех кораблей и подводных лодок, участвующих в параде, имеют высокий уровень подготовки и достойно представят соединения и объединения на акватории Кронштадтского рейда в рамках Главного военно-морского парада.

Главный военно-морской парад пройдёт 31 июля на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Парад будет включать морскую, воздушную и наземную составляющие, что позволит представить современный облик Военно-Морского Флота. Непосредственное участие в параде примут 36 надводных кораблей и катеров, 4 подводных лодки, 7 парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3500 военнослужащих, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12430612@egNews