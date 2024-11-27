«Верь в себя» - II областной военно-патриотический фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает 1 декабря на II областной военно-патриотический фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя». Здесь талант и креативность объединяются, чтобы создать настоящий праздник творчества и патриотизма. (6+)

Фестиваль «Верь в себя» — это площадка для самовыражения и общения, где каждый участник показывает свои способности и делится историей, наполненной преодолением трудностей и верой в собственные силы.

Как сообщает vk.com/odkkirova, в 14.00 для гостей фестиваля будет доступна выставка прикладного искусства. В 15.00 состоится праздничная концертная программа фестиваля. В ней примут участие коллективы Мурманской молодёжной областной общественной организации Клуб молодых инвалидов «Валентина-плюс». Каждый их номер — это не просто выступление, это яркий рассказ о силе духа и любви к Родине. Зрители смогут насладиться проникновенными песнями, которые вдохновляют и поднимают дух, увидеть захватывающие танцевальные постановки, рассказывающие о героизме и стойкости, и услышать трогательные стихотворения, которые затрагивают самые глубокие чувства и эмоции.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457291361%2Falbum-23902826_00%2Frev