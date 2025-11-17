«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.25 08:45

«Верь в себя»: 29 ноября состоится III областной военно-патриотический фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья

29 ноября в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоится III областной военно-патриотический фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя». На этом фестивале талант и креативность объединяются, чтобы создать настоящий праздник творчества и патриотизма.

В 14 часов для гостей фестиваля будет доступна выставка прикладного искусства. А в 15:00 состоится праздничная концертная программа. В ней примут участие коллективы Мурманской молодёжной областной общественной организации «Клуб молодых инвалидов «Валентина-плюс».

Как обещает vk.com/odkkirova, каждый номер — это не просто выступление, это яркий рассказ о силе духа и любви к Родине. Зрители смогут насладиться проникновенными песнями, которые вдохновляют и поднимают дух, увидеть захватывающие танцевальные постановки, рассказывающие о героизме и стойкости, и услышать трогательные стихотворения, которые затрагивают самые глубокие чувства и эмоции.

Фестиваль «Верь в себя» — это площадка для самовыражения и общения, где каждый участник показывает свои способности и делится историей, наполненной преодолением трудностей и верой в собственные силы.

Вход свободный. (0+)

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457303865%2F18c8c0a00782ae159e

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара США поднимается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»