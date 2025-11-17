«Верь в себя»: 29 ноября состоится III областной военно-патриотический фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья

29 ноября в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоится III областной военно-патриотический фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя». На этом фестивале талант и креативность объединяются, чтобы создать настоящий праздник творчества и патриотизма.

В 14 часов для гостей фестиваля будет доступна выставка прикладного искусства. А в 15:00 состоится праздничная концертная программа. В ней примут участие коллективы Мурманской молодёжной областной общественной организации «Клуб молодых инвалидов «Валентина-плюс».

Как обещает vk.com/odkkirova, каждый номер — это не просто выступление, это яркий рассказ о силе духа и любви к Родине. Зрители смогут насладиться проникновенными песнями, которые вдохновляют и поднимают дух, увидеть захватывающие танцевальные постановки, рассказывающие о героизме и стойкости, и услышать трогательные стихотворения, которые затрагивают самые глубокие чувства и эмоции.

Фестиваль «Верь в себя» — это площадка для самовыражения и общения, где каждый участник показывает свои способности и делится историей, наполненной преодолением трудностей и верой в собственные силы.

Вход свободный. (0+)

