Вера Кириллова из Кандалакши вышла в финал конкурса лучших школьных педагогов-библиотекарей России

Общество «Знание» объявило финалистов конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Среди тех, кто продолжает претендовать на победу, – представительница основной общеобразовательной школы №9 Кандалакши Вера Кириллова. Победителей определят в декабре на I Международном форуме школьных библиотекарей в Москве.

На конкурс от Мурманской области было направлено три заявки. Претенденты прошли онлайн-тестирование, провели внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций и выполнили предложенные задания.

В рамках онлайн-этапа, который состоялся с 6 по 20 ноября, педагоги представили экспертному совету решение новых конкурсных заданий.

Всего финалистами стали 300 специалистов сферы образования из 70 регионов страны.

«Наши конкурсы показали, какой мощный потенциал есть у школьных библиотек и педагогов, которые работают в них с душой, с полной отдачей. Для них просвещение – это не просто работа, не какая-то формальная обязанность, а по-настоящему личная миссия. Это чувствуется в каждой представленной практике: в творческом подходе, внимании к ребенку, стремлении увлечь его чтением, научить думать, задавать вопросы и искать на них ответы. Сегодня школьные библиотеки становятся настоящими центрами притяжения. Здесь дети не просто читают – они участвуют в творческих проектах, обсуждают книги. Это очень ценно. Уверен, финал конкурсов лишь укрепит этот результат и покажет, насколько важной частью воспитания и развития школьников становится работа школьных библиотек», – подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557833/#&gid=1&pid=1