Вера Леонова покидает пост министра внутренней политики Мурманской области

30 июля Вера Леонова освобождена от должности министра внутренней политики Мурманской области по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

«Решение принято мною в связи с семейными обстоятельствами, требующими личного присутствия по месту постоянной регистрации», – прокомментировала Вера Леонова.

Напомним, на должность министра внутренней политики Мурманской области Вера Леонова была назначена в феврале 2020 года.