Верёвочный парк в Мончегорске стал одним из самых посещаемых мест детского досуга

Новый детский верёвочный парк в Мончегорске стал одним из самых популярных мест активного отдыха в городе металлургов. Этот проект разработан учениками и педагогами общеобразовательной школы №7 и реализован благодаря региональной программе поддержки местных инициатив, финансовой помощи градообразующего предприятия АО «Кольская ГМК» и администрации города. Строительство парка завершилось осенью 2020 года в микрорайоне Монча.

Верёвочный парк можно эксплуатировать круглогодично. С первых дней он стал излюбленным местом проведения досуга не только среди горожан, но и гостей из других муниципалитетов.

«Мы не делаем акцент на чём-то одном, а стараемся развивать Мончегорск в разных направлениях. Детские площадки, спортивные комплексы, тротуары и дворы – все требует внимания, – отметил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков. – Поэтому мы принимаем участие во всех региональных и федеральных конкурсах благоустройства. В этом году Мончегорск участвует в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» с проектом обновления набережной озера Лумболка. Надеюсь, мончегорцы поддержат эту идею, и в следующем году в городе появится еще одна красивая набережная».

Голосование продлится до 30 мая на специально созданной платформе Министерства строительства РФ 51.gorodsreda.ru. Участвовать могут россияне в возрасте от 14 лет. Тем, кто не пользуется Интернетом, помогут проголосовать волонтеры.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, северяне могут отдать свой голос за объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе.