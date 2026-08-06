Верховный главнокомандующий провёл встречу с руководством Министерства обороны РФ

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, «в Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей Министра обороны Российской Федерации, а также кадровые назначения в военном ведомстве и Вооружённых Силах Российской Федерации.

Участники встречи – министр обороны, начальник Генерального штаба, а также командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, вчера «в Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей Министра обороны Российской Федерации, а также кадровые назначения в военном ведомстве и Вооружённых Силах Российской Федерации.

По предложению главы военного ведомства Андрея Белоусова указом Президента России генерал-полковник Валерий Солодчук, занимавший должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск (сил).

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил РФ, в соответствии с новым распределением обязанностей будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.

В свою очередь, заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооружённых Сил РФ, по решению Министра обороны РФ будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Новым командующим войсками Центрального военного округа указом Президента РФ назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа.

Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа.

Также указом Президента России на должность начальника управления войсками беспилотных систем Вооружённых Сил РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин, занимавший до своего назначения должность начальника штаба Центрального военного округа».

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