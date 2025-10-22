КУПИТЬ МЕТАЛЛОПРОКАТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКАСуши вёсла: в Мурманской области устанавливают сроки закрытия навигации маломерных судов
22.10.25 09:20

Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты

В случае гибели военнослужащего на спецоперации, члены его семьи перестают платить любые кредиты вне зависимости от того, когда он ушел на фронт. Такое разъяснение сделал Верховный суд России.

Как пишет «Парламентская газета», поводом для вынесения решения стало дело вдовы участника СВО Виктории Головиной, в отношении которой суд первой инстанции постановил, что полное списание кредитных обязательств для членов семей погибших военнослужащих не распространяются на договоры, заключенные до февраля 2022 года. С женщины взыскали 569 тысяч рублей в пользу коллекторского агентства, выкупившего у банка её долг по кредиту. С решением суда согласился и апелляционный суд, но Верховный суд решил иначе.

Рассмотрев доводы жалобы, судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам поддержала Головину, отменила решения предыдущих инстанций и отказала коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности. В ВС отметили, что при гибели военного члены его семьи перестают оплачивать кредиты, даже если их заключили до ухода на фронт.

«В случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в специальной военной операции, либо до дня подписания им контракта», — разъяснил Верховный суд.

Фото: https://vk.com/supcourtrf

