Верить в мечту и проявлять твердость характера: известные российские спортсмены рассказали мурманским студентам о пути к успеху

16 декабря студенты профильного факультета Мурманского арктического государственного университета пообщались со спортсменами-олимпийцами в онлайн-формате.

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года Анна Богалий и лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России Алексей Петухов рассказали северянам о своем пути к успеху.

Студентов больше всего интересовало, чем пришлось жертвовать ради медалей и как сказывалась на результатах поддержка семьи. Спортсмены ответили на все вопросы, поделились советами и пожелали верить в свою мечту и себя, а также проявлять твердость характера.

К прямой трансляции встречи в официальном сообществе министерства спорта и молодежной политики Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» подключились 1500 человек.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, встреча организована в рамках федерального проекта Росмолодёжи «Диалог на равных».