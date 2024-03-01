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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.24 13:30

Вермишель, шлифованный рис и подсолнечное масло вышли в лидеры по росту цен в Мурманской области

В магазинах Мурманской области с 20 по 26 февраля текущего года отмечено увеличение цен на вермишель (на 5,9%), шлифованный рис (на 4,1), подсолнечное масло (на 2,7), свежую белокочанную капусту (на 2,3), сливочное масло, картофель (на 2,0), пшеничную муку (на 1,8), пшено, морковь (на 1,7), куриные яйца, сахарный песок (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на охлаждённые и мороженые куры (на 2,2%), питьевое цельное пастеризованное молоко (на 2,1), репчатый лук (на 1,5), гречневую крупу (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, с 20 по 26 февраля 2024 год по стране цены выросли на говядину +0,6%, баранину и соль поваренную +0,5%, колбасы вареные, консервы фруктово-ягодные для детского питания, сахар-песок +0,4%, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, макаронные изделия и водку +0,3%, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, консервы овощные и смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную и вермишель +0,2%, маргарин, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие, крупу гречневую, хлеб и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +0,6%, в том числе на капусту белокочанную +2,4%, помидоры +2,2%, свеклу столовую +1,7%, морковь +1,6%, бананы +0,9%, лук репчатый +0,8%, яблоки +0,3%.

За отчётную неделю снизились цены в России на огурцы (-1,0%), картофель (-0,4%), на чай чёрный (-0,4%), яйца куриные и рис (-0,2%), мясо кур, консервы мясные для детского питания, печенье (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, за период с 20 по 26 февраля этого года потребительские цены повысились на 0,13%. С начала февраля цены выросли на 0,56%, с начала года - на 1,42%. Среднесуточный прирост цен с начала февраля составил 0,021%.

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